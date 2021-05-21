В Орловской области нашли торговых «монополистов»

Антимонопольная служба изучила уровень конкуренции в торговле региона.

Как сообщает пресс-служба управления ФАС России по Орловской области, сотрудники этого ведомства проверили доли различных торговых сетей во всех муниципальных районах и городских округах региона. Целью исследования была оценка уровня конкуренции. Дело в том, что Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» призван не допустить ползучей монополизации. Согласно ему, если доля сети, торгующей продуктами питания, на конкретном географическом рынке превышает 25 процентов, то она не имеет права открывать дополнительные торговые точки или арендовать их.

Проведенное Орловским УФАС исследование показало, что в Орловской области некоторые торговые сети имеют долю более 25 процентов в 16 муниципальных районах и одном городском округе. Безусловным лидером в данном рейтинге является Группа компаний Х5 Ритейл Групп, объединяющая торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток». Доля ее присутствия превысила 25-процентный порог в Мценске, а также в Болховском, Верховском, Глазуновском, Дмитровском, Знаменском, Корсаковском, Краснозоренском, Кромском, Новосильском, Орловском, Покровском, Сосковском, Хотынецком и Шаблыкинском районах.

Торговая сеть «Магнит» имеет долю более 25 процентов на рынке Свердловского района, «Оптовичок» — Новосилького района и т.д. Всего в регионе выявлено семь таких «монополистов». В УФАС пояснили, что сведения были получены с использованием данных Орелстата и сведений, предоставленных непосредственно торговыми сетями. Информация о результатах анализа будет направлена главам 17 муниципальных образований и самим торговцам «в целях предупреждения нарушений требований законодательства о запрете расширения конкретных торговых сетей».

ИА «Орелград»