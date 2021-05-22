Числов предложил Илону Маску выпустить версию Tesla для орловских дорог

22.5.2021 | 16:19 Важное, Новости, Политика

По его мнению, модель можно назвать Klychkov Edition

Координатор орловского регионального отделения ЛДПР Владислав Числов предложил миллиардеру Илону Маску выпустить специальную версию электромобиля Tesla для орловских дорог. Назвать её Числов предложил Klychkov Edition – в честь губернатора Орловской области Андрея Клычкова, при котором дороги Орла достигли ужасного состояния.

«Илон Маск, наш губернатор Клычков попросил завод Tesla в Орле. Посмотрите на наши дороги. Нам нужна специальная модель Tesla. Klychkov Edition», — написал Числов в Twitter, отметив миллиардера.

21 мая на форуме «Новое знание» Илон Маск допустил строительство завода Tesla в России. После этого губернаторы начали спорить за право построить предприятие в своем регионе. Обращение Клычкова оказалось уже шестым – его опередили главы Калужской области, Подмосковья и Удмуртии, представители правительства Калининградской области и Москвы.

Ранее Числов объявил сбор погнутых автомобильных дисков, из которых хочет сварить и установить памятник чиновничьей лени. Инициатива ЛДПР связана с плохим состоянием орловских дорог этой весной.

ИА «Орелград»

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