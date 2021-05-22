Криминальную обстановку в Орле оценили эксперты

22.5.2021 | 16:16 Новости, Происшествия

В Орловской области зафиксировано снижение уровня преступности.

Управление МВД России по Орловской области обнародовало данные о состоянии оперативной обстановки по итогам четырех месяцев 2021 года. Из справки следует, что общественно-политическая ситуация в регионе оставалась стабильной и существенного влияния на криминальную обстановку не оказывала. Так, за отчетный период времени количество зарегистрированных на территории области преступлений снизилось на 0,4 процента.

При этом сокращение числа зарегистрированных преступлений отмечено сразу в 18 районах. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в Заводском районе города Орла, а также в Краснозоренском, Верховском и Покровском районах. Сообщается, что меньше, чем годом ранее, в области зарегистрировано грабежей, разбойных нападений и краж, в том числе из квартир и автомобилей, а также фактов фальшивомонетничества.

«В структуре преступности доля противоправных посягательств против собственности составляет 56,6 процента, против личности – 15 процентов, в сфере незаконного оборота наркотиков – 7 процентов, — сообщает управления МВД. — Преступления экономической и коррупционной направленности занимают 9,2 процента».

Добавим, что за четыре месяца текущего года орловская полиция во взаимодействии с сотрудниками других правоохранительных ведомств установила 1167 человек, подозреваемых в совершении преступлений. Что касается раскрываемости, то за отчетный период времени в регионе было раскрыто 1395 преступлений.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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