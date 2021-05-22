КСП проверила ипотеку в Орловской области

Отчет о проверке был представлен на заседании парламентского комитета.

Как сообщает Контрольно-счетная палата Орловской области, доклад был представлен на заседании профильного комитета Орловского облсовета по бюджету, налогам и финансам. Аудиторы рассказали парламентариям о результатах анализа эффективности расходования средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Ипотека». Поясним, что финансирование ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Из доклада следует, что в 2020 году в рамках указанного проекта 216 жителей региона приобрели квартиры в ПАО «Орелстрой» и ООО «Специализированный застройщик «Орелстрой-2» с использованием ипотечного кредита. Доля кредитов со сниженной процентной ставкой составила 6,9 процента от общего количества предоставленных в регионе ипотечных кредитов на первичном рынке жилья.

«Объем расходов средств областного бюджета на реализацию регионального проекта «Ипотека» в 2020 году составил 9,3 миллиона рублей, или 92 процента от утвержденных плановых значений, — уточнили в КСП. — При этом все заявки застройщиков 2020 года на получение субсидий исполнены в полном объеме».

Также на заседании было отмечено, что основные нарушения и разночтения, выявленные Контрольно-счетной палатой по итогам проведенного мероприятия, были оперативно устранены.

ИА «Орелград»