Орловского участника нацпроекта «Образование» проверят правоохранители

КСП выявила многомиллионные нарушения в Глазуновском техникуме.

Контрольно-счетная палата Орловской области после некоторого временного затишья обнародовала данные о результатах очередной своей проверки. Она коснулась Глазуновского сельскохозяйственного техникума, который, как и другие образовательные организации региона, получает бюджетные субсидии. Как следует из отчета КСП, проверка проводилась за 2020 год, а общий объем проверенных средств составил 93,356 миллиона рублей. Из них более 43,4 миллиона рублей составила субсидия на выполнение госзадания, 43,75 миллиона – целевой грант. Остальное – это субсидии на иные цели и собственные доходы.

КСП выяснила, что техникум получил деньги на укрепление материально-технической базы, чтобы она соответствовала требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы». Деньги были выделены в рамках нацпроекта «Образование». На эти средства техникум создал 5 мастерских по пяти различным компетенциям, а именно: геномная инженерия, сельскохозяйственная биотехнология, сити-фермерство, эксплуатация сельскохозяйственных машин, ветеринария. Как установили аудиторы, по состоянию на 1 апреля 2021 года эти мастерские все еще не были аккредитованы.

«В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено нарушений действующего законодательства на сумму 5,982 миллиона рублей, — говорится в отчете КСП. — В нарушение норм бюджетного законодательства при заключении договоров с единственным поставщиком учреждением неправомерно производилось 100-процентное авансирование. В результате одним из поставщиков не были выполнены условия договора, оплаченная сельхозтехника не поставлена, бюджету причинен ущерб в сумме 2,094 миллиона рублей».

Кроме того, в нарушение норм закона по 32 закупкам начальная (максимальная) цена контракта не была обоснована или же была определена на основании недостоверных сведений. Также техникум уличили в том, что он провел текущий ремонт, который, по мнению аудиторов, в реальности был капитальным. Это сказалось на проектно-сметной документации и экспертизе достоверности определения сметной стоимости. Общая сумма неправомерных расходов при проведении ремонтных работ составила 2,929 миллиона рублей.

«Установлены неправомерные выплаты надбавок стимулирующего характера на сумму 959 тысяч рублей, — сообщает КСП. — Учреждением в ряде случаев не соблюдались нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот, находящихся на полном государственном обеспечении».

По итогам проверки руководителю учреждения было внесено представление, а в департамент образования Орловской области направлена «информация для принятия мер в рамках своей компетенции». Материалы самого контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области и Управление экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД, которые должны дать правовую оценку выявленным нарушениям.

ИА «Орелград»