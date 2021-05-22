Стало известно, на что были истрачены деньги орловских депутатов

В Мценске аудиторы проанализировали программу исполнения наказов избирателей.

Контрольно-счетная палата Мценска представила в местном парламенте отчет о результатах проверки расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году на реализацию предложений избирателей депутатам Мценского горсовета. На выполнение наказов в бюджете города было запланировано 3,1 миллиона рублей. Впрочем, в течение года параметры программы корректировались.

В ходе проверки аудиторы выявили некоторые нарушения. Так, они установили, что 580 тысяч депутатских рублей были выделены горуправлению ЖКХ. Они были потрачены на ремонт хоккейного корта и постамента памятника Ленину, а также на обустройство контейнерной площадки для сбора мусора. К Ленину претензий у проверяющих не возникло. А при осмотре хоккейного корта было установлено, что в трех местах у него повреждены деревянные борта.

На контейнерной площадке обнаружилась недостача – там не хватало трех контейнеров, установка которых была предусмотрена техническим заданием к контракту и утвержденной локальной сметой. При проверке выяснилось, что управление ЖКХ при обустройстве контейнерной площадки оплатило фактически невыполненные работ — усиление столбов ограждения и бетонирование основания площадки и установку контейнеров для мусора. Эти расходы КСП назвала неправомерными и предложила нарушителям возместить их в бюджет.

Кроме того, на деньги депутатов в Мценске устанавливались так называемые малые архитектурные формы. Однако и это было сделано небезупречно. В КСП говорят, что невозможно установить принадлежность земельных участков, на которых располагаются эти самые формы. Управление ЖКХ не смогло, например, подтвердить, что данные участки находятся в муниципальной собственности. То есть при установке малых архитектурных форм на придомовых территориях статус земли не учитывался.

Добавим, что в 2020 году на деньги депутатов местные бюджетные учреждения приобретали «предметы длительного пользования»: компьютеры, проекторы, принтеры, водонагреватели, мебель, ноутбуки, холодильники, ростовую мебель, бензотриммеры, весы, стиральные машины, звукоусиливающую аппаратуру и гитары.

ИА «Орелград»