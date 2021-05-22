В Орле выставили на продажу «протухшую» моцареллу

Семь центнеров просроченного сыра выдавали за свежую продукцию.

В Орле выявлена попытка продать в пищу людям товар, который потенциально представляет серьезную угрозу здоровью. Уполномоченное должностное лицо одного из ООО оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) на сыр «Моцарелла» для направления его в торговые сети. Данные были официально внесены в государственную информационную систему «Меркурий».

Однако, как рассказали в пресс-службе ТУ Россельхознадзора, в ходе планового мониторинга было установлено, что при оформлении документов была допущена «критическая ошибка». Выяснилось, что срок годности на указанный сыр истек еще 3 марта 2021 года. Несмотря на это, в продажу пытались поставить 70 кг товара, просроченного почти на два месяца, по сути, выдав его за свежий товар. В отношении уполномоченного лица составлен протокол об административном правонарушении.

Еще одна «ошибка» была вскрыта сотрудниками ТУ Россельхознадзора в действиях ИП, который владеет мясным павильоном в Орле. Было установлено, что он получил партию мясных продуктов. По закону, получатель обязан в течение 24 часов после получения товара погасить эВСД в электронном журнала во ФГИС «Меркурий». Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание в продажу просрочки. ИП этого не сделал, за что ему был выписан штраф в размере 3 тысячи рублей.

ИА «Орелград»