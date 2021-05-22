Жители Ливен задолжали миллионы за коммуналку

В администрации райцентра озвучили данные о долгах населения.

Как сообщили в администрации города Ливны, на оперативном совещании у главы города была заслушана информация управляющей компании «Гидромашжилсервис». С докладом выступил ее руководитель Владимир Быков. Он рассказал, что всего в управлении у этой компании находится 49 многоквартирных домов, в которых проживает более 4 тысяч человек, а также 46 нежилых помещений. Что касается жилья, то 98 процентов квартир являются приватизированными.

«В настоящее время кредиторская задолженность по предприятию отсутствует, — доложил Владимир Быков. — Дебиторская задолженность составляет 2,4 миллиона рублей, в том числе долг населения за ЖКУ — 2,1 миллиона. По просроченной задолженности оформлено 43 иска на сумму 557,7 тысячи рублей, из них взыскано 368,3 тысячи».

Докладчик также сообщил, что в ведении предприятия находится общественная баня на 25 посадочных мест. В целом в структуру УК входят паспортный отдел, абонентный отдел, расчетно-кассовый центр, диспетчерская служба для приема заявок на выполнение круглосуточных аварийных работ. Штат предприятия составляет 59 человек, в том числе сантехники и сварщики, кровельщики, маляры-штукатуры, водители и дворники.

ИА «Орелград»