Орловские чиновники назвали условия подвоза детей к школам

23.5.2021 | 13:07 Новости, Образование

В Орловском районе утверждены новые требования к школьным перевозкам.

Временно исполняющий обязанности главы Орловского района Николай Головко внес изменения в действующий порядок организации бесплатных перевозок обучающихся. В частности, в новой редакции изложен раздел «Транспортное обслуживание». Согласно обновленным правилам, подвоз организуется для обучающихся, проживающих исключительно на территории Орловского района и только на расстоянии свыше 1 километра от школы.

При этом ограничена длина школьного маршрута – расстояние транспортного обслуживания, по местным правилам, не должно превышать 30 километров в одну сторону. Впрочем, этого более чем достаточно. Также постановлением указано, что дети не должны проходить пешком до ближайшей остановки школьного автобуса расстояние более 1 километра. Поэтому остановки должны быть организованы с учетом места проживания всех деревенских школьников.

Кроме того, районные власти разрешили директорам школ использовать школьные автобусы для подвоза обучающихся к местам проведения олимпиад, экзаменов, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий. Использовать школьные автобусы можно и для организации экскурсий для учеников.

ИА «Орелград»

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