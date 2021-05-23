Систему электронного голосования протестировала лишь половина орловцев

В Орле огласили итоги общероссийской тренировки.

Избирательная комиссия Орловской области обнародовала данные о результатах тестирования системы дистанционного электронного голосования. Напомним, это была всероссийская тренировка, которая проходила на протяжении трех дней. Для участия в ней необходимо было зарегистрироваться заранее. Отметим, что в Орловской области принять участие в тестировании выразили 18 тысяч человек. А проголосовало на территории регионе суть более 9,5 тысячи человек, или 52,26 процента от общего числа зарегистрировавшихся.

В этом отношении Орловская область не выбилась из общего ряда. Согласно озвученным данным, всего в 84 субъектах РФ было подано более 2,3 миллиона заявлений для тестового электронного голосования. А реально в тестировании системы приняли участие свыше 1,2 миллиона человек, или 52,13 процента от общего количества заявителей.

«Тестовые испытания проводились по инициативе Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, — подчеркнули в орловском облизбиркоме. — По результатам общероссийской тренировки ЦИК России определит субъекты, в которых в единый день голосования 19 сентября 2021 года выборы пройдут в формате онлайн».

ИА «Орелград»