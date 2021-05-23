В Ливнах чиновники будут опровергать сообщения СМИ

Работникам мэрии дали инструкцию о мониторинге публикаций.

Как уже рассказывал «Орелград», недавно областные власти утвердили положение о мониторинге средств массовой информации и порядке реагирования на информацию о нарушениях законодательства Российской Федерации. Аналогичные инструкции для чиновников начали принимать и на местах. В частности, подобное положение утвердила администрация города Ливны. Этот документ устанавливает порядок действий служащих мэрии «в случае выявления информации о нарушениях законодательства».

Речь идет о мониторинге сообщений СМИ. Инструкция содержит конкретные указания на то, как чиновникам действовать в том или ином случае. Проведение ежедневного мониторинга поручено городскому отделу организационной и кадровой работы. Если в сообщении говорится о каких-то нарушениях, то оно должно быть зарегистрировано, после чего его отправят в то управление или отдел, сферу которого публикация затрагивает.

Далее уже профильные чиновники обязаны изучить данные СМИ. Если информация прессы найдет подтверждение, чиновники будут обязаны принять меры для устранения нарушений и публично отчитаться об этом, дав официальный комментарий. Если чиновники решат, что средства массовой информации распространили сведения, не соответствующие действительности, то ими же должно быть подготовлено письменное опровержение.

«Информационные сообщения и опровержения в течение 1 рабочего дня со дня их подготовки направляются в отдел организационной и кадровой работы для последующего незамедлительного ознакомления с ними редакций средств массовой информации, опубликовавших информацию о нарушениях», — говорится в документе.

ИА «Орелград»