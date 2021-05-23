В Орле библиотекари пробегут по улицам с книгами

23.5.2021 | 12:31 Культура, Новости

В рамках акции прохожих собираются обращать в книголюбов.

Сотрудники Орловской областной библиотеки имени Ивана Бунина примут участие в ежегодной всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга». Как пояснили в этом учреждении, акция намечена на 27 мая. Ровно в полдень от здания библиотеки стартует интеллектуальный забег, приуроченный к профессиональному празднику — Всероссийскому Дню библиотек.

«Участники — сотрудники библиотеки и волонтеры — бегут «навстречу» читателям в футболках с эмблемой на груди и превращают всех в книголюбов, — пояснили в «Бунинке». — Старт от библиотеки им. И. А. Бунина в сквер Гуртьева. Прохожим задают простые вопросы, ответившие правильно получают в награду интересную книгу и приглашение в библиотеку».

Организаторы пояснили, что целью акции «Бегущая книга» является «популяризация библиотек как инновационного пространства, места для познавательного досуга и одного из культурных центров на карте города». Она проводится дважды в год — весной и осенью. Считается, что такой формат общения способствует расширению читательской аудитории. Добавим, что в Орле акцию, как и положено, планируется провести с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

ИА «Орелград»

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