В Орле появилась «тепловая карта» рынка недвижимости

Новый удобный сервис жителям региона предложило управление Росреестра.

В Орловской области заработал новый онлайн-сервис регионального управления Росреестра, который называется «Сведения о сделках с недвижимостью». Как пояснили в указанном ведомстве, сервис размещен в открытом доступе на Публичной кадастровой карте. Он представляет собой «тепловые карты», содержащие аналитику рынка недвижимости.

«Сервис особенно будет полезен для профессиональных участников рынка недвижимости, а также всех заинтересованных граждан, так как предлагает спектр возможностей для проведения аналитики рынка недвижимости, — считает руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — Так, например, по данным сервиса, в 2020 году в Орловской области было зарегистрировано 35 953 сделки с недвижимостью».

Отметим, что сервис не является «местечковым». С его помощью можно получить информацию о сделках с недвижимостью по 85 регионам и восьми федеральным округам. Это поможет, например, определить, какие территории в России были лидерами или аутсайдерами по количеству зарегистрированных сделок за определенный период. Кстати, проследить динамику можно за 2018-2020 годы.

«Сведения доступны как поквартально, так и в целом за год, — уточнили в управлении Росреестра. — Тематические карты сгруппированы по типам сделок и отображают количество зарегистрированных ипотек, договоров долевого участия, купли-продажи. Здесь же представлена статистика в форме индикаторов, диаграмм, графиков и списка лидирующих субъектов РФ, с помощью которых можно отследить динамику изменений количества сделок за весь период».

ИА «Орелград»