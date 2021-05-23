В Орловской области 8 человек погибли на работе

Федерация профсоюзов озвучила статистику производственного травматизма.

В Орле областная Федерация профсоюзов провела очередной семинар для уполномоченных лиц по охране труда. Как пояснили в пресс-службе этой организации, в мероприятии приняли участие 75 представителей учреждений образования, культуры и предприятий АПК. Открывший семинар зампредседателя Федерации профсоюзов Юрий Власов отметил «важность охраны труда как эффективного способа сохранения жизни и здоровья работающих».

С докладом также выступил главный технический инспектор труда Геннадий Бабкин. Он озвучил статистику производственного травматизма. Судя по приведенным цифрам, уровень такого травматизма в Орловской области снижается. Так, по сведениям ОРО ФСС России, в 2020 году в регионе в результате несчастных случаев на производстве пострадало 143 работника, а в 2019 году таковых было 172. Правда, если в 2019 году погибло 7 работников, то в 2020-м – 8. Кроме того, в году минувшем тяжелые травмы на работе получили 23 орловца против 21 в 2019 году.

Геннадий Бабкин подчеркнул, что «показатели ежегодного снижения производственного травматизма в Орловской области не свидетельствуют об истинном состоянии охраны труда в регионе». Он также отметил, что в организациях, где созданы первичные профсоюзные организации, в минувшем году на производстве погиб один работник, а тяжелые травмы получили пять человек.

«Анализ причин несчастных случаев свидетельствует о многолетней неудовлетворительной организации производства работ со стороны работодателей, — резюмировали в Федерации профсоюзов. — Есть случаи, когда задания на производство работ проводятся без должной организационной подготовки, наспех, без контроля за обеспечением охраны труда на рабочих местах».

ИА «Орелград»