В Орловской области вскрыты бюджетные нарушения на 780 млн рублей

В регионе более 10 процентов бюджетных средств потратили с нарушениями.

Контрольно-счетная палата Орловской области открыла свободный доступ к своему отчету о деятельности в 2020 году. Напомним, он был представлен на прошедшем заседании Орловского облсовета народных депутатов. Всего в 2020 году было завершено 38 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Определенные корректировки в работу были внесены из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, областные аудиторы потрудились изрядно.

Общий объем проверенных в 2020 году средств составил 6,7 миллиарда рублей, при этом было выявлено нарушений на 781,5 миллиона рублей. Кстати, аудиторы отмечают, что в регионе в минувшем году были замечены «положительные изменения в части повышения исполнительской и финансовой дисциплины». Например, КСП не выявила ни одного факта нецелевого использования бюджетных средств. Для сравнения, в 2019 году «не на те цели» были истрачены 3,5 миллиона рублей.

Однако при этом вдвое вырос объем неэффективного использования казенных средств – со 131,5 миллиона рублей в 2019 году до 266,1 миллиона в 2020-м. Кроме того, нарушения в сфере управления и распоряжения имуществом в 2020 году составили 85,1 миллиона рублей и по сравнению с предыдущим годом выросли в 7,7 раза. Нарушения в сфере закупок потянули на 38,9 миллиона рублей, что составляет 45,6 процента по отношению к 2019 году. Возглавляют же «черный список» нарушения требований, предъявляемых к ведению бухучета, составлению и представлению финансовой отчетности, которые составили 350 миллионов рублей.

ИА «Орелград»