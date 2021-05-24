Материалы проверки «Орелтранссигнала» переданы в УФАС и полицию

Факты нарушения законодательства и неэффективные расходы выявила КСП.

Контрольно-счетная палата Орловской области в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве направила в прокуратуру региона материалы проверки «Орелтранссигнала». Кстати, прокурорские работники оперативно рассмотрели их, после чего внесли представление в адрес руководителя указанного учреждения и направили информационное письмо в адрес заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Информация о выявленных в ходе аудиторской проверки нарушениях также была передана для рассмотрения в пределах установленной компетенции в МРИ ФНС № 8 по Орловской области, Орловское УФАС России и ОМВД по Орловскому району. Как следует из отчета КСП, проверка затронула целевое и эффективное использование средств областного бюджета, выделенных казенному учреждению «Орелтранссигнал» за 2019 год.

Объем проверенных средств составил 121,433 миллиона рублей, нарушений действующего законодательства и фактов неэффективных расходов было выявлено на общую сумму 12,051 миллиона рублей. То есть фактически каждый 10-й проверенный аудиторами рубль был потрачен с теми или иными «недостатками». Например, как указано в аудиторском отчете, грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета, выразившееся в искажении показателей бухгалтерской отчетности, составило 9,052 миллиона рублей.

Неправомерные расходы и действия по распоряжению имуществом потянули на 1,452 миллиона, неэффективные расходы – на 1,373 миллиона рублей. К примеру, в КСП приводят такой факт. В штате учреждения имелся водитель, не обеспеченный нагрузкой. Согласно путевым листам, за 2018-2019 годы он лишь трижды выезжал на линию. В то же время учреждение доплачивало главному инженеру за совмещение его основной должности с работой водителя – он дополнительно получал 55 процентов от должностного оклада.

Необоснованные компенсационные выплаты сотрудникам и иные расходы, сложившиеся за счет оплаты работ, входящих в должностные обязанности сотрудников, составили 271,2 тысячи рублей. Отметим, что по результатам проверки КСП в адрес начальника «Орелтранссигнал» было внесено представление, по результатам рассмотрения которого четыре должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а один работник — к административной ответственности.

ИА «Орелград»