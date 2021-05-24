Орловец засудил кофейню за обман с ценами в меню

Иск потребителя к продавцу рассмотрел суд в Орле.

Подробности сообщила пресс-служба Советского районного суда города Орла, который рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению о защите прав потребителей. Истец заявил, что недавно он вместе со своей супругой зашел в кофейню и заказал себе бизнес-ланч. Ему принесли салат, горячее блюдо и кофе «Капучино». Мужчина поделился кофе с супругой, что вызвало весьма странную реакцию со стороны обслуживающего персонала.

«Увидев это, принимавший заказ официант кофейни сделал истцу замечание, указав, что кофе должен пить клиент, который заказал бизнес-ланч, поскольку делиться едой запрещено внутренними правилами кафе, и в противном случае кофе будет оплачиваться в большем размере, нежели указанном в заказе», — говорится в сообщении суда.

Когда клиенту принесли счет, он проверил суммы увидел, что за кофе ему выставили чек в 169 рублей, хотя в меню была указана иная цена — 59 рублей. Разрешить этот конфликт миром не удалось, и мужчина написал заявление в управление Роспотребнадзора по Орловской области. По итогам проведенной проверки официант был привлечен к административной ответственности за обсчет клиента.

Последний на этом не остановился. Он посчитал, что его права были нарушены, так как ему не была предоставлена информация по предоставленной услуге, то есть о цене кофе. В суде он просил взыскать с ответчика, в роли которого выступила сама кофейня, компенсацию морального вреда, штраф и расходы по оплате услуг представителя.

Требования были удовлетворены частично. Суд обязал кофейню выплатить обманутому потребителю компенсацию морального вреда в размере 2000 рублей, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя в размере 1000 рублей и судебные расходы на оплату услуг представителя – еще 7000 рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»