Орловские чиновники заработали 9 млн на продаже зерна

Представлен отчет о результатах приватизации государственного имущества.

Правительство Орловской области представило отчет о выполнении программы приватизации государственного имущества на 2020 год. Этот документ будет заслушан на очередном заседании Орловского облсовета народных депутатов. Судя по нему, больших успехов на данном поприще орловские чиновники не достигли, хотя совокупный доход бюджета от приватизации в минувшем году составил 9,952 миллиона рублей. Кстати, расходы областного бюджета на проведение приватизации составили 75,1 тысячи рублей, эти деньги были потрачены на рыночную оценку имущества.

В минувшем году областным чиновникам удалось пустить с молотка лишь два лота. В первом случае по итогам электронного аукциона было продано 1220 тонн зерна пшеницы 3-го класса, которое власти не могли продать несколько лет. Покупателем оказался предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства. За государственное зерно он заплатил 9,821 миллиона рублей.

Во втором случае с молотка ушел автомобиль «Фольксваген Пассат» 2004 года выпуска, который удалось продать частному лицу за 131,6 тысячи рублей. Остальные торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие. Отметим, что в прогнозный план на 2020 год были включены один объект незавершенного строительства и земельный участок под ним, 15 объектов недвижимого имущества и 6 земельных участков, на которых они расположены, а также 17 объектов движимого имущества.

ИА «Орелград»