При строительстве ФАПов под Орлом всплыло завышение сметы

Нарушения финансовой дисциплины были вскрыты при проверке «Орелгосзаказчика».

Проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выделенных казенному учреждению «Орелгосзаказчик» в 2018-2019 годах, была проведена специалистами областной Контрольно-счетной палаты. Общий объем проверенных средств составил 500,5 миллиона рублей. По итогам контрольного мероприятия было выявлено нарушений действующего законодательства и фактов неэффективного использования средств на сумму 4,18 миллиона рублей, в том числе при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов – на 2,57 миллиона.

Были проведены выездные проверки на шести строящихся ФАПах. Примечательно, что выезды были проведены в 2020 году, хотя в соответствии с контрактами строительство этих пунктов должно было быть завершено до 25 декабря 2018 года. На момент проведения проверки на пяти строящихся объектах работы не были завершены: готовность четырех объектов составляла – 50 процента, один объект был готов на 96 процентов. Представители подрядчиков отсутствовали, то есть работы не велись, сами здания не отапливались.

Аудиторы провели анализ проектно-сметной документации на строительство ФАП в селе Тагино Глазуновского района. Было установлено, что она завышена на 2,466 миллиона рублей, при этом с 2018 года изменения в сметную документацию не вносились. Кроме того, в проектно-сметной документации данного объекта строительства были дважды включены и оплачены одноименные работы по облицовке гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску на сумму 106,59 тысячи рублей.

«По фактам ненадлежащего исполнения обязательств по контрактам на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, заключенных в 2018 году, в 2019 году в адрес контрагентов были направлены претензии с требованием об оплате неустойки и штрафов на сумму 2,971 миллиона рублей, — следует из информации КСП. — В связи с неисполнением подрядчиками обязанности по погашению предъявленных требований в досудебном порядке КУ ОО «Орелгосзаказчик» в Арбитражный суд Орловской области было подано 8 исковых заявлений о взыскании сумм начисленной неустойки за нарушение сроков исполнения обязательств на общую сумму 3,042 миллиона рублей. При этом исковые заявления были направлены спустя 9-12 месяцев после предусмотренного контрактами срока окончания работ».

ИА «Орелград»