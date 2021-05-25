Близится последний месяц «президентской ипотеки» в Орле

Сигналов о продлении льготной программы, которая предусматривает жилищные займы под 6,5%, нет

По всей видимости, 1 июля 2021 года в Орловской области завершится программа льготной ипотеки. Ее ввели весной 2020 года по поручению президента Владимира Путина на фоне пандемии коронавируса. Льготная ипотека должна была позволить россиянам улучшить жилищные условия и поддержать строительную отрасль.

Госпрограмма оказалась успешной: в конце 2020 года в России был побит рекорд по выдаче ипотеки. В начале 2021 года спрос начал снижаться, но в апреле снова вышел на пиковые темпы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой данные Центробанка.

«Ипотечное кредитование опять вышло на пиковый темп роста (около 2,8%, по предварительным данным), характерный для сентября-декабря», — цитирует издание сообщение регулятора.

В апреле россияне взяли льготной ипотеки под 6,5% на 132 млрд рублей – почти столько же, сколько в марте (135 млрд рублей). Доля госпрограммы в апреле сократилась с 27% до 25%. В целом к 1 мая 2021 года в рамках «президентской ипотеки» россияне взяли займы на 1,4 трлн рублей, отметили в ЦБ.

Тенденция о популярность льготных кредитов подтверждается и в Орловской области: за последние три месяца доля ипотеки в продажах ПАО «Орелстрой» выросла с 75% до 90%, рассказали в компании. Ранее «Орелстрой» запустил «европейскую ипотеку», снизив ставку до 2,5% годовых в рамках сотрудничества со Сбербанком и правительством Орловской области.

Скорее всего, программа льготной ипотеки на Орловщине завершится с 1 июля — ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила не продлять программу в Орловской области и еще 60 регионах России. Поэтому орловцам, которые хотят улучшить жилищные условия, стоит поторопиться.

ИА «Орелград»