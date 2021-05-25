Сергей Степашин вручил Александру Касьянову почетный знак Императорского православного палестинского общества

25.5.2021 | 14:43 ЖКХ, Новости

Сегодня состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски на здании железнодорожного вокзала станции Орёл в память о Председателях и Почётных членах Императорского православного палестинского общества.

На мероприятие приехал председатель общества Сергей Степашин. Сейчас он занимает должность Председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с губернатором области Андреем Клычковым они открыли памятную доску и возложили к ней цветы.

Затем Сергей Степашин вручил генеральному директору Первой городской управляющей компании Александру Касьянову почетный знак Императорского православного палестинского общества  «Медаль имени Василия Николаевича Хитрово», в честь основателя, почётного члена и секретаря ИППО за большой вклад в деятельность Орловского отделения общества.

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин:

— Мы должны помнить свою историю. Именно поэтому здесь на древнейшей орловской земле мы, члены Императорского православного палестинского общества  вспоминаем людей которые сделали очень много для блага нашей страны-  Александра III, Николая II, Великих князей Сергея Александровича, Константина Константиновича, Михаила Александровича Романовых, Великую княгиню Елизавету Федоровну.  Это очень важно то, что делается для увековечения их памяти, спасибо всем кто к этому причастен. История у нас разная, но земля у нас одна.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования