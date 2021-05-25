Сергей Степашин вручил Александру Касьянову почетный знак Императорского православного палестинского общества

Сегодня состоялось торжественное открытие памятной мемориальной доски на здании железнодорожного вокзала станции Орёл в память о Председателях и Почётных членах Императорского православного палестинского общества.

На мероприятие приехал председатель общества Сергей Степашин. Сейчас он занимает должность Председателя наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Вместе с губернатором области Андреем Клычковым они открыли памятную доску и возложили к ней цветы.

Затем Сергей Степашин вручил генеральному директору Первой городской управляющей компании Александру Касьянову почетный знак Императорского православного палестинского общества «Медаль имени Василия Николаевича Хитрово», в честь основателя, почётного члена и секретаря ИППО за большой вклад в деятельность Орловского отделения общества.

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин:

— Мы должны помнить свою историю. Именно поэтому здесь на древнейшей орловской земле мы, члены Императорского православного палестинского общества вспоминаем людей которые сделали очень много для блага нашей страны- Александра III, Николая II, Великих князей Сергея Александровича, Константина Константиновича, Михаила Александровича Романовых, Великую княгиню Елизавету Федоровну. Это очень важно то, что делается для увековечения их памяти, спасибо всем кто к этому причастен. История у нас разная, но земля у нас одна.

ИА «Орелград»