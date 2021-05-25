Стали известны детали крупного ДТП на автовокзале

25.5.2021 | 10:07 Новости, Происшествия

Один из автомобилей поворачивал налево

Управление ГИБДД по Орловской области раскрыло обстоятельства ДТП, которое случилось 24 мая в 21.15 в районе автовокзала Орла. Напомним, автомобили Hyundai Sonata и BMW столкнулись, после чего пробили дорожные ограждения и вылетели к трамвайным путям.

Как установили в ГИБДД, водитель Hyundai ехал по Комсомольской улице со стороны «Ботаники» и собирался поворачивать налево на Карачевское шоссе. В этот момент иномарка и столкнулась с BMW, которая ехала по Комсомольской со стороны «Трансмаша».

Как и сообщали очевидцы, в ДТП получил травмы водитель Sonata — 30-летний мужчина. Его госпитализировали. 19-летний водитель BMW не пострадал.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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