В Орле маршрутка сбила пенсионерку

Женщину увезли в больницу, откуда отпустили домой

В Орле маршрутный автобус ПАЗ сбил 78-летнюю женщину, сообщили в областном управлении ГИБДД. Инцидент произошел 24 мая в 9.30 на улице Космонавтов.

Установлено, что автобус ехал со стороны ул. Металлургов в сторону ул. Бурова. Напротив дома №3 по ул. Космонавтов водитель поворачивал направо на прилегающую территорию. В этот момент он и сбил пенсионерку.

В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу им. Боткина, но оттуда отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»