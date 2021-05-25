В Орле маршрутка сбила пенсионерку

25.5.2021 | 10:17 Новости, Происшествия

Женщину увезли в больницу, откуда отпустили домой

В Орле маршрутный автобус ПАЗ сбил 78-летнюю женщину, сообщили в областном управлении ГИБДД. Инцидент произошел 24 мая в 9.30 на улице Космонавтов.

Установлено, что автобус ехал со стороны ул. Металлургов в сторону ул. Бурова. Напротив дома №3 по ул. Космонавтов водитель поворачивал направо на прилегающую территорию. В этот момент он и сбил пенсионерку.

В результате ДТП женщину с травмами доставили в больницу им. Боткина, но оттуда отпустили на амбулаторное лечение.

ИА «Орелград»

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