В Орле составили сотни протоколов за нарушение тишины

Уже более полутысячи шумных жителей региона наказаны штрафами.

В Орловской области в соответствии с региональным законом «Об ответственности за административные правонарушения» сотрудниками полиции за четыре месяца 2021 года составлено уже 509 административных протоколов по фактам нарушения тишины и покоя граждан. Ответственность за это предусмотрена статьей 10.1 указанного закона. Такие сведения приведены в аналитической информации управления МВД России по Орловской области о состоянии оперативной обстановки в регионе.

Впрочем, указанное административное правонарушение оказалось не самым популярным. Так, за отчетный период времени 552 протокола орловской полицией было составлено по статье 20.1 КоАП РФ (факты мелкого хулиганства). За появление в общественном месте в состоянии опьянения было составлено 1122 протокола по статье 20.21 КоАП РФ, за распитие спиртных напитков в общественном месте — 3300 протоколов по статье 20.20 КоАП РФ.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории области ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции ОВД, а также подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, — говорится в сообщении регионального УМВД. — При участии народных дружин раскрыто три преступления и пресечено 60 административных правонарушений. С использованием технических средств АПК «Безопасный город» за четыре месяца текущего года на улицах и в других общественных местах раскрыто два преступления и пресечено 78 административных правонарушений».

ИА «Орелград»