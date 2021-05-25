В Орле спасли мужчину из пожара

Предположительно, огонь возник из-за небезопасного курения

Вечером 24 мая сотрудники ГУ МЧС по Орловской области тушили пожар на балконе на пятом этаже многоэтажного дома на улице Комсомольской в Орле. Об этом сообщила пресс-служба главка.

Сигнал о происшествии поступил в 20.53. Когда пожарные приехали на место происшествия, балкон горел открытым пламенем. Огонь мог распространиться на соседние помещения. В дом зашло звено газодымозащитников — они спасли мужчину из горящей квартиры, а из соседних квартир эвакуировали 3 взрослых и 3 детей.

«В результате пожара выгорел балкон на площади 3 кв. м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении, пострадавших нет» — говорится в сводке.

ИА «Орелград»