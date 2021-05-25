В Орле спасли мужчину из пожара

25.5.2021 | 9:58 Новости, Происшествия

Предположительно, огонь возник из-за небезопасного курения

Вечером 24 мая сотрудники ГУ МЧС по Орловской области тушили пожар на балконе на пятом этаже многоэтажного дома на улице Комсомольской в Орле. Об этом сообщила пресс-служба главка.

Сигнал о происшествии поступил в 20.53. Когда пожарные приехали на место происшествия, балкон горел открытым пламенем. Огонь мог распространиться на соседние помещения. В дом зашло звено газодымозащитников — они спасли мужчину из горящей квартиры, а из соседних квартир эвакуировали 3 взрослых и 3 детей.

«В результате пожара выгорел балкон на площади 3 кв. м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении, пострадавших нет» — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования