В социальный центр под Орлом поставили фальшивое масло и опасное мясо

Поставщика некачественных продуктов вычислили и наказали.

Как сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора, не соответствующую требованиям качества пищевую продукцию обнаружили в рамках федерального государственного пищевого мониторинга. Некое ООО поставило тушки цыплят-бройлеров и сливочное масло в БУ ОО «Комплексный центр социального обслуживания населения Новосильского района». Образцы продуктов были исследованы в лабораторных условиях.

Анализ выявил в тушках цыплят-бройлеров «наличие кокцидиостатика Динитрокарбанилида». Иными словами, в мясе птицы обнаружены следы лекарственных средств, которыми, видимо, несчастных цыплят при жизни пичкали для усиленного роста. Такая продукция не безопасна для здоровья человека. Кстати, бройлеры были произведены одним из местных агрохолдингов.

Исследованное сливочное масло было произведено в Подмосковье. Орловские эксперты установили, что он было сфальсифицировано. При производстве использовались растительные жиры (стерины). Это говорит о том, что при изготовлении масла производитель применил некие немолочные виды сырья, «качественные характеристики которого не известны».

Поставщиком опасной продукции в бюджетные учреждения Орловской области была фирма «Юпитер, на которую завели административное дело и наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. Еще одно административное дело заведено на орловскую птицефабрику. Что касается фальсификата, то действие декларации о соответствии указанного «масла» на его серийный выпуск прекращено.

ИА «Орелград»