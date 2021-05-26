Чиновники обладминистрации получили 133 млн рублей

26.5.2021 | 13:52 Новости, Политика

Обнародованы данные о затратах на содержание госслужащих.

В Орловской области по состоянию на 1 апреля 2021 года численность государственных гражданских служащих составила 1233 человека. Фактические затраты на их денежное содержание за первые три месяца 2021 года составили 133,412 миллиона рублей. Такие сведения приведены в отчете об исполнении бюджета Орловской области за первый квартал текущего года, который утвердило правительство региона.

Простое деление показывает, что в среднем содержание одного государственного гражданского служащего в отчетном периоде времени обошлось областному бюджету примерно в 108,2 тысячи рублей в месяц. Согласно оперативным данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по Орловской области по итогам марта 2021 года составила 32 622 рубля.

Кстати, отчет об исполнении регионального бюджета чиновники уже передали на согласование в Орловский облсовет народных депутатов. Добавим, что согласно ему, по состоянию на 1 апреля численность работников государственных учреждений Орловской области составила 30 699 единиц, а фактические затраты на их денежное содержание – 1,071 миллиарда рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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