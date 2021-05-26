Главный орловский следователь за год заработал 2,8 млн рублей

26.5.2021 | 13:10 Новости, Общество

Также Виталий Чванов задекларировал автомобиль «Нива»

И. о. руководителя следственного управления СК по Орловской области Виталий Чванов в 2020 году заработал 2,8 млн рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, опубликованной на сайте ведомства.

В собственности Чванова есть два земельных участка общей площадью 2800 кв. м, доли в двух квартирах площадью почти 83 и 87 кв. м, а также нежилое помещение на 3,5 кв. м. Для передвижения главному орловскому следователю доступен автомобиль Lada 4×4, известный как «Нива».

Супруга Виталия Чванова за год заработала 743 000 рублей, у нее есть автомобиль «Тойота Королла». Также семейной паре доступна для проживания квартира площадью 63 кв. м.

Полковник Чванов возглавил орловское управление СК в августе 2020 года в статусе исполняющего обязанности. Он сменил Анатолия Щурова, который перешел на аналогичный пост в Дагестане.

ИА «Орелград»

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