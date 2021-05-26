Массовая гибель пчел произошла под Орлом

По факту происшествия проводится административное расследование.

Инцидент произошел на территории Болховского района Орловской области. Как рассказали в региональном управлении ветеринарии, тревожный сигнал поступил оттуда 24 мая. Чиновникам сообщили о гибели пчел, принадлежащих местным жителям. На место происшествия незамедлительно отправилась комиссия, в состав которой вошли представители управления ветеринарии, департамента сельского хозяйства Орловской области, администрации Болховского района и специалисты Болховской районной станции по борьбе с болезнями животных.

«В ходе выезда проведено обследование пасек, отобраны пробы погибших пчел для исследования в лаборатории с целью исключения отравления и заразных заболеваний», — рассказали в областном управлении ветеринарии.

О масштабах происшествия официально пока не сообщается, а о причинах судить преждевременно – необходимо дождаться результатов лабораторного анализа. Только он позволит определить, от чего умерли насекомые. Отметим, что в предыдущие годы причиной массового мора пчел неоднократно становились химикаты, которыми аграрии без предупреждения пасечников опрыскивали свои поля.

Буквально на днях данная тема была рассмотрена на совещании с главами муниципальных образований, которое провел зампред правительства Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Сергей Борзенков. Он подчеркнул, что в текущем году более чем на 18 тысяч га расширены посевные площади под рапс. Зачастую обработка химикатами полей именно с этой культурой и приводит к гибели пчел.

«В этой связи вопрос взаимодействия пчеловодов и рапсосеющих хозяйств приобретает особую актуальность, — отметила по этому поводу пресс-служба губернатора. — Напомним, с 29 июня 2021 года вступает в силу Федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». Согласно закону на каждую пасеку оформляется ветеринарно-санитарный паспорт. Не позднее, чем за три дня до проведения работ по применению пестицидов и агрохимикатов население должно быть проинформировано».

При этом до граждан должна быть доведена информация о сроках и способе проведения работ, о наименованиях запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также о классах их опасности и рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях.

ИА «Орелград»