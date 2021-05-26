Орловец помахал ножом перед полицейским и поплатился

26.5.2021 | 17:41 Новости, Происшествия

На мужчину завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти

В Орле возбудили уголовное дело на 42-летнего мужчину, который размахивал ножом перед сотрудником полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете. Орловца обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, инциденту предшествовал семейный конфликт. На подозреваемого, который, к слову, был пьян, вызвали полицию. На вызов приехали два сотрудника МВД, один из который предъявил мужчине некоторые «законные требования». Однако дебошир отказался подчиниться и сначала пригрозил полицейскому, а затем взял нож и, размахивая им, стал приближаться к силовику.

Мужчину остановил напарник полицейского. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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