Орловец помахал ножом перед полицейским и поплатился

На мужчину завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти

В Орле возбудили уголовное дело на 42-летнего мужчину, который размахивал ножом перед сотрудником полиции. Об этом сообщили в Следственном комитете. Орловца обвиняют по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, инциденту предшествовал семейный конфликт. На подозреваемого, который, к слову, был пьян, вызвали полицию. На вызов приехали два сотрудника МВД, один из который предъявил мужчине некоторые «законные требования». Однако дебошир отказался подчиниться и сначала пригрозил полицейскому, а затем взял нож и, размахивая им, стал приближаться к силовику.

Мужчину остановил напарник полицейского. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»