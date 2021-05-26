Орловской чиновнице предъявили обвинение из-за продуктовых наборов

26.5.2021 | 9:50 Важное, Новости, Общество

Мэрия Орла закупила пайки по завышенной стоимости

Следствие предъявило обвинение заместительнице начальника управления образования администрации Орла. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий из-за закупки продуктовых наборов для школьников в период пандемии коронавируса.

Напомним, в апреле-мае 2020 года администрация Орла направляла школьникам соцподдержку – наборы еды долгого хранения. Прокуратура выяснила, что закупка пайков была проведена с нарушением закона – школы заключили договоры с единственным поставщиком по завышенной стоимости. Общий ущерб, который получил бюджет, прокуратура оценила в 3,5 млн рублей.

Уголовное дело по факту случившегося МВД возбудило еще в марте 2021 года. Сейчас следствие предъявило обвинение замглавы управления образования. По версии силовиков, она превысила полномочия при организации закупки.

Контроль за ходом следствия прокуратура оценила за собой.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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