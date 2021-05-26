Прокуратура запросила 14 лет тюрьмы для замглавы орловской полиции

26.5.2021 | 10:13 Новости, Общество

Суд по делу Федора Козина и Павла Кленышева близится к завершению

Гособвинение запросило 14 лет тюрьмы для замначальника орловской полиции по оперативной работе Федора Козина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Орловской области.

Кроме лишения свободы, суду предложили оштрафовать Козина на 20 млн рублей и лишить его права занимать должности в органах власти и силовых структурах сроком на 11 лет. Другому фигуранту дела, экс-главе антикоррупционного управления УМВД Павлу Кленышеву, прокуратура предложила дать 11 лет тюрьмы, 12 млн рублей штрафа и 10 лет дисквалификации.

По версии следствия, Козин и Кленышев хотели получить взятку в 4 млн рублей за бездействие по материалам проверок. Им удалось получить через посредников только 2 млн рублей, напомнили в прокуратуре. Кроме того, Козина обвиняют в злоупотреблении полномочиями: по данным обвинения, он знал о факте хищения зерна пшеницы с хлебной базы №36. Однако «препятствовал принятию законного и обоснованного решения по данному факту», пользуясь своей высокой должностью.

Дело Козина и Кленышева дошло до суда еще в конце 2019 года. Замначальника полиции пока отстранен от должности, второй фигурант дела уже уволен из органов внутренних дел.

ИА «Орелград»

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