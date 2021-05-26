Ремонт общежития в Орле обошелся в 70 млн рублей

Денежные средства были выделены на ремонт общежития для студентов.

Орловский государственный институт культуры отчитался о проводимой этим учреждением работе по укреплению материальной базы. Так, сообщается, что только на капитальный ремонт студенческого общежития потрачено почти 70 миллионов рублей. В частности, этих денег хватило на замену кровли и всех окон здания. В настоящий момент также проводится замена электросетей. Уже восстановлена отмостка, а фасад общежития оштукатурен и покрашен.

«В ближайшее время на ремонт здания старого учебного корпуса будет израсходовано около 30 миллионов бюджетных рублей: будет закончен ремонт кровли здания, заменена отмостка, срезаны аварийные балконы, — рассказали в институте культуры. — Кроме того, за счет внебюджетных и собственных средств института будут проведены и другие ремонтные работы в учебных корпусах вуза».

В учреждении уточнили, что 6 миллионов рублей выделены из федерального бюджета конкретно на ремонт входных групп старого учебного корпуса. Часть денег планируется потратить на покупку оборудования. Например, в ближайшие дни вуз намерен провести торги на приобретение более чем 30 компьютеров, предназначенных «для автоматизации учебной, научной и творческой работы вуза».

«Регулярно выделяются и осваиваются собственные средства вуза на поддержание в чистоте и порядке всей территории института (все здания, дорожки, газоны, аллеи, зеленые насаждения и др.)», — добавили в вузе.

ИА «Орелград»