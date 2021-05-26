Транспортную программу в Орле оставили без финансирования

26.5.2021 | 14:31 Новости, Экономика

Ревизоры проверили достоверность городских целевых программ.

Администрация Орла обнародовала информацию о проверке достоверности отчетности о реализации муниципальных программ. Она была проведена во исполнение плана контрольных мероприятий мэрии в рамках внутреннего муниципального финансового контроля. Отчетность чиновников была изучена и проанализирована сотрудниками городского контрольно-ревизионного отдела. Проверяемый период охватил весь 2020 год.

Ревизоры отметили, что реализация большинства муниципальных программ была успешной. Они в целом были исполнены в объемах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Например, практически полностью были потрачены деньги, выделенные на программы развития отрасли культуры и системы образования города, переселение граждан из аварийного жилья, формирование современной городской среды и другие.

В то же время отмечается, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Орел» в 2020 году не исполнена ни по одному из направлений. Причина кроется в отсутствии финансирования на реализацию данной программы. Кроме того, ревизоры указали, что в нарушение правовых норм сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ не был размещен на официальном сайте администрации Орла.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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