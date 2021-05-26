В Орле из-за пожара в подъезде эвакуировали 20 человек

Еще одна женщина значится как спасенная

Вечером 25 мая в Орле произошел пожар в многоквартирном доме на улице Черкасской. об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в 22.12, жильцы пожаловались на сильное задымление в подвале. Как оказалось, в первом подъезде дома загорелся мусор. Сотрудники МЧС спасли 33-летнюю женщину и эвакуировали еще 20 жителей подъезда.

«Благодаря быстрому вызову пожарных возгорание мусора в подвале ликвидировано на [площади] 5 кв. м. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»