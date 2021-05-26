В Орле из-за пожара в подъезде эвакуировали 20 человек

26.5.2021 | 11:42 Новости, Происшествия

Еще одна женщина значится как спасенная

Вечером 25 мая в Орле произошел пожар в многоквартирном доме на улице Черкасской. об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.

Сигнал о происшествии поступил в 22.12, жильцы пожаловались на сильное задымление в подвале. Как оказалось, в первом подъезде дома загорелся мусор. Сотрудники МЧС спасли 33-летнюю женщину и эвакуировали еще 20 жителей подъезда.

«Благодаря быстрому вызову пожарных возгорание мусора в подвале ликвидировано на [площади] 5 кв. м. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты», — говорится в сводке.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования