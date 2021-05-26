В Орле после проверок КСП завели 8 уголовных дел

Стали известны результаты взаимодействия аудиторов и правоохранителей.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала данные о результатах своего взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами региона. Напомним, у аудиторов нет полномочий на правовую оценку выявленным в ходе проверок нарушениям. Поэтому материалы передаются в органы прокуратуры, полицию, антимонопольную службу и другие компетентные органы.

Согласно приведенным данным, в целом в минувшем году КСП направила в эти органы 64 обращения, в том числе 32 – в прокуратуру и 24 – в следственные органы. По итогам рассмотрения материалов контрольных мероприятий было возбуждено 8 уголовных дел. Так, сразу 3 уголовных дела было возбуждено по «фактам осуществления неправомерных и необоснованных расходов генеральным директором АО ОПХ «Красная Звезда» при осуществлении деятельности акционерного общества».

Еще одно дело было заведено на заместителя гендиректора АО «Орелгортеплоэнерго». По версии следствия, он вопреки законным интересам организации заключил договоры с ООО «Инженерный центр «Нафта-эксперт» на выполнение работ по замене теплообменников и по капитальному ремонту котлов на общую сумму 3,228 миллиона рублей. Дело открыто по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребления полномочиями).

Кроме того, дело о крупном мошенничестве было возбуждено по итогам аудиторской проверки строительства футбольного поля с искусственным покрытием в Орловском районе. Как уже писал «Орелград», объект возводился в рамках реализации нацпроекта «Демография». Дело заведено по «факту внесения генеральным директором подрядчика недостоверных сведений в акты о приемке выполненных работ и акты освидетельствования скрытых работ об использовании строительных материалов». Причиненный бюджету ущерб оценен следствием в 5,6 миллиона рублей.

ИА «Орелград»