В Орле появилась святыня для трезвенников

26.5.2021 | 16:07 Новости, Общество

Своей особой православной святыней решили обзавестись трезвые общественники.

В Орловской области трезвенническое движение получило свою святыню. Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, речь идет об иконе Божией Матери «Неупиваемая чаша». Отныне она будет главным символом и знаменем указанного общественного движения. Последнее, кстати, получило святительское благословение митрополита Орловского и Болховского Тихона. Добавим, что сама святыня находится в храме Смоленской иконы Божией Матери города Орла.

«Икона была создана на пожертвования жен и матерей, чьи близкие пострадали от пагубного и греховного недуга пьянства и наркомании и поистине может именоваться «народной», — говорит священник Олег Анохин, председатель отдела церковной благотворительности и социального служения Орловской епархии.

Напомним, уже на протяжении многих лет в Орле проводятся молебны перед иконой «Неупиваемая чаша» с акафистом от недуга винопития и наркомании. Считается, что через образ Богородицы все желающие могут исцелиться от пагубных грехов и страстей, при этом перед иконой может молиться не только сам страждущий, но и его родственники. По преданию, явление чудотворного образа Божией Матери «Неупиваемая чаша» произошло в 1878 году.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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