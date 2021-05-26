В Орле заявили о восстановлении рынка труда после пандемии

Количество официальных безработных вернулось на уровень годовой давности.

Администрация Орловской области презентовала очередной выпуск Web-журнала «Орловская область: Аналитика, цифры, факты». Как пояснила пресс-служба губернатора, публикация осуществляется «в рамках реализации коммуникационного проекта», целью которого является полное комплексное информирование региональных и федеральных целевых аудиторий об официальных данных статистики и социологии региона.

В свежем выпуске, к примеру, дана оценка текущей ситуации на рынке труда. Сообщается, что он восстанавливается после тяжелого пандемийного 2020 года, «снижается напряженность, становится все больше вакансий». Орловская область практически вернулась к допандемийному уровню трудовой занятости, говорится в публикации.

Так, по состоянию на 1 мая 2021 года, в органах службы занятости на учете состоит 3,47 тысячи безработных. За месяц их количество сократилось на 351 человека, или 9,2 процента. Уровень фиксированной безработицы на рынке труда составляет 1 процент от численности экономически активного населения. Месяцем ранее безработица составляла 1,1 процента. Отметим, что до пандемии коронавируса уровень безработицы в Орловской области находился, как правило, в пределах 0,9-1 процента.

В настоящее время в базе данных областной службы занятости имеется информация примерно о 8 тысячах вакансий, заявленных работодателями региона. С начала года в Орловской области трудоустроено уже свыше двух тысяч человек, обратившихся за помощью в государственные органы службы занятости.

ИА «Орелград»