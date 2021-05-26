В Орловской области чаще всего подделывают купюры в 5000 рублей

На втором месте по популярности подделки номиналом в 1000 рублей

За первый квартал 2021 года в Орловской области нашли 24 фальшивые банкноты, сообщили в региональном отделении ЦБ. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры номиналом в 5000 рублей – их количество составило 15 штук из 24.

На втором месте по популярности – купюры в 1000 рублей (обнаружено 7 штук). Меньше всего фальшивомонетчики любят купюру 2000 рублей – среди всего поддельных дензнаков их было только 2 штуки.

В целом по стране в первом квартале 2021-го выявлена 9831 поддельная банкнота. Это на 12,8% меньше, чем в том же периоде 2020 года.

В пресс-службе ЦБ отметили, что мошенники подделывают и монеты – в России обнаружили 51 фальшивую монету в 10 рублей и 9 подделок номиналом в 5 рублей.

Эксперты регионального отделения Банка России попросили орловцев внимательнее относиться к наличным. На них стоит найти водяные знаки, переливающийся герб, переливающуюся защитную нить, микроперфорацию. Проверить купюры на подлинность можно также с помощью приложения «Банкноты Банка России».

ИА «Орелград»