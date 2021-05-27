Губернатор Орловской области стал еще богаче

Андрей Клычков задекларировал 3,5 млн годового дохода

Губернатор Орловской области Андрей Клычков за 2020 год заработал 3,5 млн рублей, говорится в его декларации о доходах. По сравнению с 2019-м годом глава региона стал еще богаче: тогда он задекларировал 3 млн рублей.

У Клычкова по-прежнему нет задекларированной недвижимости, но остался легковой автомобиль ЛУАЗ. Также губернатор сменил мотоцикл: если раньше в его собственности числился Ducati Monster, то сейчас – Honda Rune.

Первая леди Орловской области Валерия Клычкова за год заработала 45 тысяч рублей – по итогам 2019-го она декларировала менее 1 рубля. В ее собственности остается четверть квартиры площадью 54,5 кв. м. Семья губернатора имеет право на пользование квартирой площадью 386,6 кв. м – речь идет о губернаторской резиденции в поселке Дружный Орловского района.

Напомним, переезд в Орловскую область помог Клычкову существенно увеличить доходы. В 2016 году тогда еще депутат Мосгордумы заработал всего 513 000 рублей. В начале октября 2017 года Клычков стал врио губернатора Орловщины и по итогам года отчитался уже о 960 000 рублей заработка. В 2018 году его доход приблизился к 3 млн рублей, в 2019-м – перевалил за эту отметку.

ИА «Орелград»