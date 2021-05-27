Новиков рассказал о горсовете, который стоит на защите интересов жителей

Спикер парламента Орла отчитался о своей работе

Глава горсовета Орла Василий Новиков на сессии 27 мая отчитался о работе парламента в 2020 году. По итогам выборов прошлого года собрание обновилось: из прежнего созыва остались 20 человек, напомнил политик.

Новиков заявил, что депутаты неизменно «стоят на защите интересов жителей города». Глава горсовета отметил роль правительства Орловской области, которое выделяет Орлу деньги на ликвидацию бюджетного разрыва.

Политик напомнил, что на фоне пандемии коронавируса горсовет помогал малому бизнесу. В частности, во втором квартале 2020 года депутаты приняли решение об обнулении арендной платы за муниципальное имущество. В целом парламент Орла принял семь решений, связанных с поддержкой МСП.

Новиков также перечислил некоторые законы, которые горсовет принял в 2020 году. Он заявил, что горсовет сыграл важную роль в сохранении ярмарок выходного дня на прежних местах. Напомним, мэрия хотела ликвидировать ярмарки на площадях Жукова и Комсомольской, и СМИ увидели в этом интерес нынешнего главы Орла Юрия Парахина.

За год горсовет выполнил 469 наказов избирателей, заявил Новиков. Некоторые дворы по этой программе получили новое оборудование для детских площадок, некоторые — ремонт асфальта.

В конце отчета Новиков поблагодарил всех депутатов за умение выработать и отстаивать свою позицию, а также предлагать конкретные действия.

Депутат Игорь Коновалов указал Новикову, что он неоднократно «срывал сессию». «Вас вызывали на комиссию по этике, представление прокуратуры тоже было. Судя по последним сессиям, я вижу, что вы на пути исправления», — сказал Коновалов и отметил, что горсовет стал местом для дискуссий. Глава горсовета согласился с нарушениями регламента, но подчеркнул, что все стороны должны слышать друг друга.

Коновалов также предложил вновь запустить работу территориальных депутатских групп. Новиков ответил, что к вопросу нужно вернуться, когда встречи разрешит региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. «Я за них», — отметил политик.

Депутат Константин Клепов назвал Новикова главным ответственным за происходящее в зале. Он указал, что в городской политике есть ряд противоречий: новые школы строятся, но у старых заблокированы счета; скверы благоустраиваются, но центральные улицы находятся не в лучшем состоянии.

Новиков объяснил это разницей между стратегией и текущими проблемами. Строительство новых школ — это стратегия, подчеркнул он.

Депутат Николай Паршиков заявил об обесценивании званий «Почетный гражданин города Орла» и «Лицо, внесённое в Книгу почета Орла». «Нам в этом году есть кого наградить. Там копеечные деньги, давайте повысим. Во всех городах повышают, а мы иногда грамоту даём и даже в рамку не вставляем». Новиков поддержал идею отметить почетными званиями врачей.

Депутат Руслан Перелыгин предложил отчитаться о работе заместителям главы горсовета на платной основе — «что они делают, за что получают зарплату». Напомним, у Новикова двое «платных» заместителей — Владимир Негин (ЕР) и Иван Дынкович (КПРФ). Новиков дал понять, что не против включения отчетов об их работе в общий доклад.

Также Перелыгин предложил Новикову встречаться с руководителями фракций раз в квартал. «Давайте попробуем», — ответил спикер горсовета.

Депутат Виталий Рыбаков напомнил, что горсовет контролировал ремонт улицы Ленина. Возбуждено уголовное дело ещё в 2018 году, но «воз и ныне там», заявил парламентарий — и поинтересовался, что Новиков как председатель горсовета сделал для хода этого дела. Спикер ответил, что не обращался в правоохранительные органы, потому что жалоб от жителей не было.

Рыбаков предложил каждому депутату пройтись по улице Ленина и поднять голову, чтобы увидеть опасные карнизы на зданиях. Новиков отметил, что здания — это капремонт, а не реконструкция улицы.

Депутат Евгений Косогов предложил Новикову «выйти из тени» и «полностью показать своё лицо». Парламентарий имел в виду контроль за строительством, благоустройством и другой работой по многим городским объектам.

Депутат Владимир Букалов предложил Новикову рассмотреть вопрос о возрождении речных трамвайчиков в Орле. Парламентарий назвал это «важнейшим имиджевым шагом в глазах избирателей», а также развитием внутреннего туризма.

Новиков согласился, что речные трамвайчики были лицом города, но после ужесточения требований по лицензированию суда встали на прикол. «Восстановить можно все, но надо считать экономику. Доставать деньги придётся из бюджета», — сказал глава горсовета.

Депутат Игорь Рыбаков спросил у Новикова, не хочет ли он потребовать от губернатора Андрея Клычков субсидию и перераспределение налогов. «Я обращусь к губернатору, но не с требованием», — сказал глава горсовета.

Рыбаков также обратил внимание на фразу Новикова о защите прав жителей. По его мнению, это только на словах — на деле же горсовет повышает стоимость проезда, тарифы ЖКХ. «Экономика цинична, — ответил Новиков. — Если бы мы не поднимали стоимость проезда, мы бы уже давно закрыли «Трамвайно-троллейбусное предприятие».

Вице-спикер Владимир Негин вспомнил акцию ЛДПР, которая раздавала попкорн перед сессией горсовета. «Каждый воспринял этот посыл по-своему», — отметил политик и рассказал, как он сам воспринял: «Люди должны наблюдать за нашей работой, не ощущая проблем». По мнению Негина, лучшую оценку деятельности горсовета во главе с Новиковым дали жители на выборах в сентябре 2020 года.

В итоге отчёт Новикова приняли почти единогласно.

ИА «Орелград»