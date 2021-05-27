Орловец оболгал себя и поплатился

27.5.2021 | 15:49 Новости, Общество

На мужчину завели дело о заведомо ложном доносе

В Орловской области полиция передала в суд уголовное дело 52-летнего жителя Колпнянского района. Мужчину обвиняют в заведомо ложном доносе, причем на самого себя.

Как рассказали в УМВД, в апреле 2021 года мужчина пришел в отдел полиции и заявил, что ударил ножом неизвестного мужчину. Проверка выяснила, что этого инцидента не было. Слова орловца расценили как заведомо ложный донос.

Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде. Расследование уже завершилось, и теперь решение по делу должен принять Колпнянский райсуд.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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