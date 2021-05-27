Орловский облздрав оставил без лекарств более 100 льготников

Жителям региона пришлось отстаивать свои права в суде.

Пресс-служба Советского районного суда города Орла обобщила практику рассмотрения гражданских дел по искам жителей региона к департаменту здравоохранения Орловской области. Речь идет об исках льготников, которые по закону имеют право на обеспечение их лекарствами полностью за бюджетный счет или с 50-процентной скидкой. Однако, как показывает практика этого года и предыдущих лет, далеко не всегда пациентам удается получить такие лекарства, поэтому приобретать их приходится за свой счет.

Затем обманутые, по сути, льготники подают иски, самостоятельно или при поддержке прокуратуры, к облздраву, требуя с них компенсацию за купленные за свой счет лекарства. Кроме того, прокуратура в подобных процессах просит обязать департамент здравоохранения своевременного обеспечивать лекарствами каждого конкретного льготника. Судя по приведенной статистике, проблема является системной, причем с каждым годом она усугубляется.

«За пять месяцев 2021 года в Советский районный суд города Орла поступило 107 исковых заявлений о возложении обязанности на департамент здравоохранения Орловской области бесплатно обеспечить лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, — говорится в сообщении пресс-службы райсуда. — В настоящее время рассмотрено 76 дел, из которых исковые требования удовлетворены по 71 делу. По пяти делам суд принял отказ истца от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком заявленных требований и прекратил производство по делу. Таким образом, права граждан по данной категории дел восстановлены в 97 процентах случаев».

Для сравнения, в 2017 году Советским райсудом было рассмотрено 44 таких иска (удовлетворено или прекращено в связи отказом от иска — 43), в 2018 году – 28 (24), в 2019 году – 27 (26), в 2020 году — 58 (удовлетворено и прекращено 56). То есть, за пять месяцев текущего года льготники подали уже вдвое больше исков к облздраву, чем за весь предыдущий год. Напомним, теперь уже бывший глава департамента Иван Залогин угодил в неприятную ситуацию и стал фигурантом уголовного дела. Оно не связано с выделением льготных лекарств, однако и по льготным лекарствам правоохранители проводят проверку.

ИА «Орелград»