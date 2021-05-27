Орловскую пенсионерку едва не сделали бомжом

Суд вернул обманутой пенсионерке якобы подаренную ею квартиру.

В Орловской области благополучно завершилась история, которая грозила местной жительнице весьма негативными последствиями. Судя по материалам дела, 83-летняя местная жительница вполне могла стать бомжом благодаря «стараниям» более молодой горожанки. Подробности рассказали в пресс-службе Ливенского районного суда, который рассмотрел иск пенсионерки к ее обидчице.

Уточняется, что она является инвалидом второй группы, болеет и за ней необходим уход. Женщина дала объявление в местной газете и попросила откликнуться тех, кто согласится за ней ухаживать. Вскоре ей позвонила некая женщина. На следующий день она пришла к пенсионерке домой, чтобы обговорить все условия. Дама предложила заключить некий договор, после чего обещала перевезти пенсионерку к себе домой и ухаживать за ней.

Однако все произошло не так, как обещала женщина. В ноябре 2020 года она посадила пенсионерку в такси и отвезла ее в некое здание, где убедила подписать какие-то документы. Спустя некоторое время пенсионерке прислали документы из МФЦ, из которых она узнала, что, оказывается, подарила свою квартиру ответчице. Последняя, несмотря на заключенный договор, перевозить к себе старушку и ухаживать за ней не пожелала.

В иске пенсионерка заявила, что «сделка была совершена ею под влиянием заблуждения». Она думала, что подписывает договор пожизненного ухода за ней. Дарить квартиру не собиралась, так как другого жилья у нее нет. К счастью, ответчица не выселила силой пенсионерку из ее квартиры – пожилая женщина продолжала проживать в ней до вынесения судебного решения.

Изучив обстоятельства дела, суд признал договор дарения квартиры недействительным. Он постановил аннулировать запись о регистрации права собственности за ответчицей и признал за пожилой хозяйкой право собственности на квартиру.

ИА «Орелград»