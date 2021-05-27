Под Орлом трупы животных возили в тракторном ковше

Суд приостановил деятельность племенного завода в части утилизации биоотходов.

Решению суда предшествовала внеплановая выездная проверка, которую сотрудники управления Россельхознадзора провели на свиноферме АО «Племенной завод имени А.С. Георгиевского». Это предприятие расположено в Ливенском районе. Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, в результате были выявлены грубые нарушения ветеринарных правил. Например, проверяющие установили, что трупы павших животных до места утилизации на предприятии доставляли в открытом тракторном ковше без специального тента, «препятствующего выпадению биологических отходов».

Для подобных перевозок должно использоваться специальное герметичное транспортное средство, которого на ферме нет. Претензии возникли и к так называемому крематору. Это помещение «не имеет твердого, влагонепроницаемого основания, пол засыпан известью, стены в выбоинах и трещинах, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции».

В ТУ Россельхознадзора добавили, что на ферме не проводится дезинфекция мест, где находились биоотходы, инвентаря и автотранспорта после каждого случая доставки отходов к месту уничтожения. Были выявлены и другие нарушения, которые вкупе «создают непосредственную угрозу распространению опасных болезней животных и не гарантируют безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства».

По итогам проверки на племзавод завели административное дело. Рассмотрев его, суд назначил предприятию наказание в виде приостановления на 30 суток деятельности свинофермы «путем запрета утилизации биологических отходов с нарушением ветеринарно-санитарных правил». При этом должен быть обеспечен доступ обслуживающего персонала к свиньям, поскольку за животными требуется постоянный уход.

ИА «Орелград»