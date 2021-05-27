Степашин указал Клычкову на главную проблему Орла

Для переселенцев региона практически не строят нового жилья.

Как уже писал «Орелград», Орловскую область с рабочим визитом посетили председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин и генеральный директор этой госкорпорации Константин Цицин. После участия в нескольких торжественных мероприятиях они провели совещание с губернатором Орловской области Андреем Клычковым и его подчиненными. Официальная версия отчета опубликована на портале Орловской области, она представлена пресс-службой губернатора.

Свою версию произошедшего, отличающуюся от прогубернаторской версии, представил Департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ. Он напомнил, что совещание было посвящено вопросам реализации региональной программы переселения граждан из аварийного жилья. Средства на это Орловщина получает в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В своем выступлении Сергей Степашин напомнил участникам совещания, что президент Владимир Путин поставил масштабную задачу – ускорить переселение граждан из аварийного жилищного фонда и завершить действующую программу до конца 2023 года.

«В Орловской области необходимо пересилить 3 228 граждан из жилья, признанного непригодным для проживания в срок до 1 января 2017 года, — сказал Сергей Степашин. — Это не самый большой показатель. Этап программы 2019-2020 годов выполнен успешно, однако существуют определенные сложности с контрактованием. Кроме того, хочу обратить внимание на способ реализации программных мероприятий – в основном это предоставление выкупной стоимости за жилые помещения. Новое жилье в рамках программы практически не строится. При этом правительством РФ поставлена задача – граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, должны переезжать в новое жилье, данный показатель должен составлять порядка 80 процентов».

Делая акцент на этой проблеме, типичной для Орла, Сергей Степашин доходчиво объяснил орловским чиновникам, почему приоритет следует строительству новых домов для участников программы и как именно это следует делать.

«Известно, что степень износа коммунальных сетей в среднем по стране составляет порядка 70 процентов, — отметил он. — Поэтому вопрос строительства новых домов тесно связан с модернизацией коммунальной инфраструктуры. Нельзя возводить дома на устаревших сетях».

При этом глава Фонда ЖКХ Константин Цицин заверил, что госкорпорация готова предоставить Орловской области сверхлимитную финансовую поддержку на реализацию программы переселения. Однако для этого орловским чиновникам необходимо подготовить соответствующую заявку.

ИА «Орелград»