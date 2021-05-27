«Тайный» долг по зарплате всплыл в Орле

Стало известно о предприятии, долг которого превышает региональный.

Государственная инспекция труда в Орловской области сообщила о результатах еженедельного мониторинга уровня задолженности по заработной плате в регионе. Согласно приведенным данным, отмечен рост задолженности по оплате труда в орловском филиале ФГУП «ГВСУ №7», расположенном в областной столице.

Основным видом деятельности этой организации является розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах. Мониторинг показал, что в мае ткущего года долг по зарплате на этом предприятии достиг 4,672 миллиона рублей. Вовремя заработок не получили 325 работников.

Отметим, что вскрытый Госинспекцией труда долг почти вдвое превышает официально зафиксированную в регионе задолженность. Так, ранее Орелстат сообщил, что на 1 мая 2021 года суммарный долг по зарплате в Орловской области составил 2,532 миллиона рублей. Зарплату вовремя не получили 149 работников. Задолженность имеют предприятия сферы обрабатывающих производств и строительства. За торговыми организациями официально долг не числился.

ИА «Орелград»