В 2021 году орловцы стали чаще создавать семьи

С начала года в регионе зарегистрировали на 182 брака больше, чем в тот же период 2020-го

В 2021 году в Орловской области стали чаще жениться и выходить замуж. За январь-март 2021-го в регионе зарегистрировали 752 брака – на 182 больше, чем за тот же период 2020-го, привёл данные Орелстат.

Вместе с тем, разводов также стало немного больше – 689 (на шесть больше, чем в 2020 году).

Снизилась и рождаемость. За первые три месяца 2021-го в Орловской области на свет появилось 1306 малышей. В том же периоде 2020 года их было 1347.

ИА «Орелград»