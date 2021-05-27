В Орле бывшего автоинструктора будут судить за мошенничество

Преподаватель брал взятки от учеников, хотя не мог повлиять на их успехи при сдаче экзаменов

В Орле Следственный комитет передал в суд уголовное дело бывшего преподавателя автошколы «Автостандарт-Плюс». Мужчину обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, инструктор в 2019 году получил от орловчанки 25 000 рублей. Мужчина пообещал ученице решить вопрос со сдачей экзамена и получением водительского удостоверения. В действительности преподаватель не мог на что-либо повлиять, считают силовики.

В августе 2020 года инструктор взял еще 120 000 рублей у шестерых учеников. Однако этими деньгами он распорядиться уже не смог — его с поличным задержали сотрудники ФСБ и изъяли деньги.

«Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Орловской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении СК.

ИА «Орелград»