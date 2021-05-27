В Орле включили горячую воду

27.5.2021 | 13:11 Новости, Общество

В случае отсутствия воды орловцам порекомендовали обращаться в управляющую компанию

В Орле возобновили подачу горячей воды, сообщили в пресс-службе орловского отделения «Квадры».

Испытания теплосетей завершились, и горячая вода поступила в магистральные, квартальные и распределительные сети.

Как сообщили в «Квадре», непосредственным подключением домов к коммуникациям занимаются управляющие компании. Поэтому, в случае отсутствия в кране горячей воды, орловцев попросили обращаться в УК.

ИА «Орелград»

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